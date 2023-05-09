تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع السفير السعودي بـ عدن

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الحكومة، الثلاثاء، أن استعادة الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي المدخل الاساسي لعودة الاستقرار في اليمن، والحفاظ على امن واستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الوساطة السعودية المستمرة لتجديد الهدنة واحلال السلام في اليمن.



وأشار رئيس الوزراء الى ان الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات الضريبية وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.



ولفت الى أن الحكومة ملتزمة بمسار السلام، وقال ان "المبادرة السعودية هي امتداد للدور الاخوي للمملكة في دعم استقرار وأمن اليمن والمنطقة والحرص على إحلال السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني".



بدوره، جدد السفير السعودي، دعم بلاده لليمن وشعبها في استعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار واستمرار عمل المؤسسات.