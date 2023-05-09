السفير اليمني بالدوحة يطلع الحكومة القطرية بمستجدات الوضع السياسي وعراقيل المليشيا الحوثية

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بحث سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي، اليوم، مع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد السفير بادي، بالعلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين..
مؤكداً حرص اليمن على تعزيزها في مختلف المجالات..مثمناً موقف قطر الداعم للحكومة والشعب اليمني وما تقدمه من تسهيلات لأبناء الجالية اليمنية التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من الأشقاء في قطر. واطلع بادي المسؤولة القطرية على تطورات الأوضاع في اليمن وجهود دفع العملية السياسية في ظل نهج المليشيا الحوثية لوضع العراقيل أمام هذه الجهود..
مثمناً مشاركة دولة قطر ممثلة بوزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية في الحدث رفيع المستوى الذي استضافته المملكة المتحدة وهولندا بشأن منع تسرب النفط من خزان صافر، عبر استكمال تمويل خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وتجنب كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية وشيكة.
بدورها أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ودعمها لجهود إحلال السلام تحت مظلة الأمم المتحدة..مجددة موقف قطر الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن، وحشد الدعم الإنساني للشعب اليمني في هذه المرحلة.