محمد آل جابر يصل عدن .. تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير السعودي

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر الذي نقل له ولاعضاء المجلس تحيات اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما ناقش اللقاء جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الانسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الامم المتحدة وتطرق اللقاء الى الوضع على الساحة اليمنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. .

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود السعودية على هذا الصعيد استنادا الى مبادرتها المبكرة لاحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبة في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.

كما اشاد بالتدخلات الانسانية والانمائية السعودية السخية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة وفي المقدمة مركز الملك سلمان للاغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.