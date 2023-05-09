محمد آل جابر يصل عدن .. تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير السعودي وزارة الأوقاف تطلق نداًء عاجلًا بشأن معسكرات التدريب القتالي للمغرر بهم في معسكرات الصيف الحوثية محافظة الجوف تقر اقامة 15 مركزا صيفيا ومخيما كشفيا ماسك يُعلن عن أكبر عملية تطهير للحسابات في تاريخ تويتر 40 طائرة إسرائيلية تقصف غزة.. مقتل 12 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجهاد الجيش السوداني يكشف تفاصيل آخر المعارك الطاحنة في الخرطوم رسميا.. ميسي يتوّج بجائزة الأوسكار في الرياضة المجلس الانتقالي يُعين أعضاء من المجلس الرئاسي نواباً «للزبيدي» الامم المتحدة تتحدث عن صعوبات في تأمين وتوزيع المساعدات في اليمن أمريكا تحسم موقفها من التطبيع مع الأسد ومصير عقوباتها على سوريا بعد عودتها للحضن العربي
أطلقت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، نداءً عاجلًا للمجتمع اليمني بشأن مخاطر المعسكرات الصيفية الحوثية التي تدشنها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها كما أصدرت الوزارة تعميمًا هامًا للخطباء والدعاة والمرشدين للقيام بدورهم في كشف المخطط الصفوي الفارسي الذي تنفذه الأداة الحوثية الإرهابية في اليمن.
وقالت وزارة الأوقاف في بيانها أن "المراكز الصيفية" هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم ، والذين يسهل تدجينهم فكريًا، خاصة وأغلبهم في سن المراهقة ، ودون المستوى المطلوب من الوعي والتحصين الفكري المطلوب، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال ، للزج بهم في معارك عبثية، لخدمة أجندات طائفية.
وجاء في بيان الوزارة الذي حمل النداء العاجل( انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وقبل ذلك من مسؤوليتنا الأخلاقية والفردية تجاه شعبنا وأمتنا وجيلنا، نوجه للجميع هذا النداء العاجل ، في قضية وطنية بالغة الأهمية، هي قضية " المعسكرات الصيفية " الحوثية، والتي يسمونها " المخيمات الصيفية ") .
مؤكدة أن لا علاقة لها بهذا الاسم أساسا، كما لا علاقة لها بالشعار المرفوع : " علم وجهاد " ، بينما الحقيقة و الواقع : " جهل وقتال.
وأوضح البيان أن الكليات الخمس في شريعتنا الغراء تقتضي الحفاظ على : ( الدين والنفس والعقل والنسل والمال )، وذلك من قبل الجميع أفراد وجماعات ، فالأب مسؤول عن أبنائه ، والدولة مسؤولة عن رعيتها ، كذلك العلماء والمثقفون والمشايخ ، وكافة شرائح المجتمع اليمني اليوم مسؤولة عن جائحة " المعسكرات الصيفية الحوثية " التي تمثل وباء فكريًا، وتلوثاً عقلياً ، وخطرا آنيًا ومستقبليًا على
النشء من أبنائنا وبناتنا، من خلال فكر طائفي صفوي، دخيل على منطقتنا، وثقافة خمينية مستوردة ، لا علاقة لها بهويتنا الحضارية اليمنية.