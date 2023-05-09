محافظة الجوف تقر اقامة 15 مركزا صيفيا ومخيما كشفيا

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تراس وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي اليوم اجتماعاً للجنة المراكز الصيفية المشكلة من المكاتب المعنية لمناقشة احتياجات اقامة مخيمات الكشافة والمراكز الصيفية للنازحين شرق المحافظة وفي مارب بحضور وكيلا المحافظة المساعدين للشؤون الفنية الدكتور صالح جماله والشؤون المالية يعقوب العامري.
واكد الحاشدي اهمية المراكز الصيفية ومخيمات الكشافة في تعزيز الهوية الوطنية وتحصين الشباب من الافكار العنصرية مشيرا الى ضرورة الاسراع في اقامة المراكز لما لها من اثر في توعية النشء بمبادىء وقيم الجمهورية والثورة ومواجهة الافكار الضالة والمنحرفة.
واستمع المجتمعون من مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد صالح محسن الى التصور الذي اعده المكتب لاقامة المراكز الصيفية بالتعاون مع مكتبي الشباب والرياضة والاوقاف والارشاد والاماكن المستهدفة والاحتياجات اللازمة.
واقر الاجتماع اقامة 15 مركزا صيفياً ومخيماً كشفياً والذي من المتوقع ان يحتضن 2600 طالب في مختلف تجمعات النازحين شرق الجوف وفي مارب.