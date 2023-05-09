الجيش السوداني يكشف تفاصيل آخر المعارك الطاحنة في الخرطوم

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أصدر الجيش السوداني مساء الاثنين، بيانا حول تطورات الأوضاع في الميدان، وجدد دعوة قوات الدعم السريع "للكف عن التمادي في مؤامرة التمرد".
وقال الناطق باسم الجيش السوداني "إن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من المليشيا المتمردة في بعض أجزاء العاصمة".
وأضاف أن "القوات السودانية اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت 4 عربات مسلحة، فيما لاذت عناصر الدعم بالفرار".
وأكد الجيش في بيانه أن "قوات الدعم السريع لا زالت مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة".
وذكر أن "عناصر الدعم السريع قامت اليوم بالتعدي على محطة جمارك الحاويات في سوبا ونهب عدد كبير من محتوياتها، كما تم نهب مخازن اليونسيف".
وشدد الجيش على أنه يرصد تحركات المجموعات المسلحة، مؤكدا أنه في كامل جهوزيته للتعامل مع أي مخططات ينوي المسلحون القيام بها.
ودعا في بيانه المواطنين للابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غير معروفة لحين وصول الأطقم الفنية للتعامل معها.
وجددت القوات السودانية الدعوة لأفراد الدعم السريع "بالكف عن التمادي في مؤامرة التمرد والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية