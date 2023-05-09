رسميا.. ميسي يتوّج بجائزة الأوسكار في الرياضة

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل رياضي بالعالم لعام 2022، خلال حفل توزيع جوائز "لورويس" الرياضية العالمية في باريس.

وتوج ميسي بجائزة أفضل رياضي في العالم لعام 2022، بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في شهر ديسمبر الماضي.

وتنافس ميسي مع كل من زميله في النادي الفرنسي كيليان مبابي، نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، بطل القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس، النجم الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات سيارات الفورمولا_1، ولاعب كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري.

وسبق أن فاز ميسي بهذه الجائزة في عام 2020 مع السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات لسباقات سيارات الفورمولا_1، وقال ميسي بعد تسلمه الجائزة: "هذا شرف خاص، ولا سيما وأن حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية في باريس هذا العام، المدينة التي رحبت بأسرتي منذ أن جئنا إلى هنا في عام 2021".

وتابع: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، ليس فقط من المنتخب الوطني ولكن أيضا في باريس سان جيرمان، لم أحقق أيا من هذا بمفردي وأنا ممتن لكوني قادرا على مشاركة كل شيء معهم".

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي احتضنت العاصمة باريس، حفل توزيع جوائز "لورويس - Laureus World Sports Awards" التي تقدم سنويا لأفضل رياضي في العالم، وهي بمثابة جائزة "الأوسكار" في الرياضة.