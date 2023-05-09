المجلس الانتقالي يُعين أعضاء من المجلس الرئاسي نواباً «للزبيدي»

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عيّن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، اليوم الاثنين، اثنين من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي نواباً لعيدروس الزبيدي، في سلسلة تعيينات نشرها على موقعه الرسمي.
وأصدر الانتقالي القرار بتعيين عضوي المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني نواباً للزبيدي، فيما تشير معلومات أن المحرمي رفض قرار تعيينه، ولم يتم التشاور معه من قبل عيدروس الزبيدي قبل إعلان القرار.
وجاءت قرارات وبيانات الانتقالي بعد تنظيمه ما أسماه "لقاء تشاوري" قاطعته غالبية المكونات الجنوبية، وانحصر على المجلس المدعوم إماراتياً وبعض الشخصيات الموالية له، ومكونات خفيفة الوزن لا أثر ميداني لها".