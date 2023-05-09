السلطة المحلية في مأرب: استكملنا كافة الترتيبات لبدء اختبارات شهادة الثانوية

الثلاثاء 09 مايو 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 235

أعلنت سلطة المحلية في محافظة مأرب الإثنين، الإنتهاء من كافة الترتيبات لبدء عملية اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي للعام الدراسي 2022 - 2023، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن اجتماع برئاسة الوكيل علي الفاطمي، ناقش دور قيادات السلطات المحلية ومكاتب التربية في المديريات في تهيئة الأجواء والتعاون مع اللجان المشرفة على اجراء الاختبارات من اجل إنجاح العملية التعليمية.

وقال نائب مدير مكتب التربية رئيس لجنة الاختبارات عبدالعزيز الباكري إن 4930 طالبا الاختبارات سيبدؤون في 30 مركزا اختباريا على مستوى مركز المحافظة والمديريات الأسبوع القادم.

