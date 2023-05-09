الامم المتحدة تتحدث عن صعوبات في تأمين وتوزيع المساعدات في اليمن أمريكا تحسم موقفها من التطبيع مع الأسد ومصير عقوباتها على سوريا بعد عودتها للحضن العربي السلطة المحلية في مأرب: استكملنا كافة الترتيبات لبدء اختبارات شهادة الثانوية اللقاء التشاوري التابع للانتقالي يوقع ميثاقا لتمزيق الجغرافيا اليمنية تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بخصوص المنطقة وحرب اليمن مركبة فضاء غامضة تعود إلى الأرض كانت في مهمة تاريخية لن تصدق ذلك : ملابس المستقبل حية وذاتية الإصلاح الاتحاد يكتسح النصر في كلاسيكو جماهير الدوري السعودي.. أين رونالدو؟ وفاة إمام المسجد النبوي سابقا ما حقيقة موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي؟
أعلنت سلطة المحلية في محافظة مأرب الإثنين، الإنتهاء من كافة الترتيبات لبدء عملية اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي للعام الدراسي 2022 - 2023، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن اجتماع برئاسة الوكيل علي الفاطمي، ناقش دور قيادات السلطات المحلية ومكاتب التربية في المديريات في تهيئة الأجواء والتعاون مع اللجان المشرفة على اجراء الاختبارات من اجل إنجاح العملية التعليمية.
وقال نائب مدير مكتب التربية رئيس لجنة الاختبارات عبدالعزيز الباكري إن 4930 طالبا الاختبارات سيبدؤون في 30 مركزا اختباريا على مستوى مركز المحافظة والمديريات الأسبوع القادم.