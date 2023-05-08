اللقاء التشاوري التابع للانتقالي يوقع ميثاقا لتمزيق الجغرافيا اليمنية

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وقع رؤساء وممثلو المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، الإثنين، "ميثاقا وطنيا" بعد مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعم إماراتيا- يمهد للانفصال عن شمال البلاد.



ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري، كافة القوى والمكونات الجنوبية اليمنية التي لم تشارك باللقاء، إلى أن "تلتحق بركب الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي".



وحث على ضرورة ما سماه تعميق وتعميم لغة الحوار في المجتمع كأسلوب أمثل لتقريب وجهات النظر وحل أي تباينات قد تحدث.



وطالب البيان الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي، بـ"احترام تطلعات شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته".



وشدد على استمرار جهود الحوار الوطني الجنوبي وتعزيز مبدأ التصالح والتسامح ومتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري".



والخميس الماضي انطلقت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، فعاليات مؤتمر الحوار الجنوبي واختتمت الإثنين، وسط مقاطعة عدة مكونات جنوبية واسعة.