تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بخصوص المنطقة وحرب اليمن

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بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في جدة غربي المملكة، "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".
جاء ذلك خلال لقاء مساء الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ليل الأحد- الإثنين، وسط توالي الزيارات الأمريكية للمملكة بعد فترة وصفت فيها علاقات البلدين بـ"تباينات" بسبب أسعار النفط.
ووفق المصدر السعودي، استقبل الأمير محمد بن سلمان، سوليفان، و"استعرضا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وفي 13 و 14 أبريل/نيسان الجاري، زار منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة آموس هوكستين، السعودية، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ.
وبحث الوفد الأمريكي مع ولي العهد السعودي، آنذاك "عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن". وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، استقبل ولي العهد السعودي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أي قبل يوم من وصول الوفد الأمريكي للبلاد، واستعرض المسؤولان "الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب في اليمن"، وفق موقع البيت الأبيض.
ولم يتوقف الأمر عند المسؤولين الأمريكيين، بل إن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، التقى قبلها بيوم واحد، ولي العهد السعودي، في جدة، لبحث العلاقات بين البلدين.
والملفت أن غراهام، الذي كانت له مواقف متشددة من السعودية، وصف لقاءه مع ابن سلمان، بأنه كان "بناء ودافئا"