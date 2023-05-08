مركبة فضاء غامضة تعود إلى الأرض كانت في مهمة تاريخية

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مركبة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض اليوم الاثنين بعد بقائها في المدار لمدة 276 يوما، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.

ولم ترد أي تفاصيل حول ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها في أوائل أغسطس 2022. ولم يتم نشر أي صور للمركبة للجمهور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة "مهمة" في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل. وفي عام 2021، انطلقت ما قد تكون مركبة فضائية مماثلة إلى حافة الفضاء وعادت إلى الأرض في اليوم نفسه في مهمة كانت أيضا سرية إلى حد كبير.

وهبطت المركبة على الأرض "أفقيا" وفقا لما ذكرته شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني. وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل المركبة إكس-37 بي التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.

وعادت إكس-37 بي غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام إلى الأرض في نوفمبر من العام الماضي في مهمتها السادسة والأخيرة بعد أكثر من 900 يوم في المدار.