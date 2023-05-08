مركبة فضاء غامضة تعود إلى الأرض كانت في مهمة تاريخية لن تصدق ذلك : ملابس المستقبل حية وذاتية الإصلاح الاتحاد يكتسح النصر في كلاسيكو جماهير الدوري السعودي.. أين رونالدو؟ وفاة إمام المسجد النبوي سابقا ما حقيقة موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي؟ حفيد الرئيس الحمدي يحصل على الماجستير في هندسة المكانيك من جامعه تليدو الامريكية المدينة ستدخل في ظلام دامس.. كهرباء عدن تحذر وتدعو الرئاسي والحكومة الى سرعة التدخل السعودية تنشر أرقام ميزانيتها خلال الربع الأول لعام 2023 طالب يمني طرد من جامعة امريكية يعود إليها بمنحة دكتوراه من وكالة ناسا شركة صافر تكشف عن مخطط حوثي لإفتعال ازمة جديدة
ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مركبة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض اليوم الاثنين بعد بقائها في المدار لمدة 276 يوما، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.
ولم ترد أي تفاصيل حول ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها في أوائل أغسطس 2022. ولم يتم نشر أي صور للمركبة للجمهور.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة "مهمة" في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل. وفي عام 2021، انطلقت ما قد تكون مركبة فضائية مماثلة إلى حافة الفضاء وعادت إلى الأرض في اليوم نفسه في مهمة كانت أيضا سرية إلى حد كبير.
وهبطت المركبة على الأرض "أفقيا" وفقا لما ذكرته شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني. وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل المركبة إكس-37 بي التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.
وعادت إكس-37 بي غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام إلى الأرض في نوفمبر من العام الماضي في مهمتها السادسة والأخيرة بعد أكثر من 900 يوم في المدار.