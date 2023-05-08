الاتحاد يكتسح النصر في كلاسيكو جماهير الدوري السعودي.. أين رونالدو؟

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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لعبت جماهير الاتحاد دورا كبيرا في اعتلاء فريقها صدارة الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي، حتى الجولة 25 من المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام النصر أقرب ملاحقيه، قبل 5 جولات من النهاية. وكشفت الصفحة الرسمية لدوري روشن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة الحضور الجماهيري لكل فرق المسابقة حتى الجولة 25، والتي شهدت تفوقا كاسحا من جماهير الاتحاد.

وأوضحت الصفحة أن مباريات العميد شهدت حضور نحو 435 ألفا و95 مشجعا، خلال الجولات الـ25 السابقة من الدوري السعودي، بفارق أكثر من الضعف عن جماهير النصر أقرب مطارديها. على الجانب الآخر، شهدت مباريات النصر حضور 216 ألفا و604 مشجعين خلال المراحل السابقة من البطولة، رغم انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق في الانتقالات الشتوية، والذي من المفترض أنه زاد من شعبية الفريق وعدد الحضور الجماهيري في مبارياته.

وتمثلت المفاجأة في فريق العدالة الذي حل في المركز الثالث في القائمة، بحضور جماهيري وصل إلى 145 ألفا و900 مشجع، يليه فريق الفتح بـ141 ألفا و627 مشجعا. أما الهلال حامل اللقب فحل في المركز الخامس بحضور جماهيري بلغ 123 ألفا و725 مشجعا، يليه الوحدة بـ104 آلاف و398 مشجعا، ثم الطائي سابعا بـ93 ألفا و826 مشجعا، يليه التعاون بـ86 ألفا و275 مشجعا.

واحتل فريق الرائد المركز التاسع بـ82 ألفا و214 مشجعا، يليه الخليج بـ71 ألفا و923 مشجعا، ثم الشباب بـ66 ألفا و805 مشجعين، يليه الاتفاق بـ55 ألفا و714 مشجعا.

واحتلت المراكز الـ4 الأخيرة على الترتيب فرق ضمك (45 ألفا و955 مشجعا)، والفيحاء (45 ألفا و747 مشجعا) والباطن (41 ألفا و324 مشجعا) وأبها (39 ألفا و930 مشجعا)