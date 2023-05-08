وفاة إمام المسجد النبوي سابقا

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توفي مساء امس، الشيخ محمد خليل قارئ، الإمام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة سابقا.
وأكد عدد من القرّاء والدعاة، على غرار سعد الغامدي، ونبيل العوضي، ومشاري العفاسي، صحة نبأ وفاة الشيخ محمد خليل قارئ.
وكان الشيخ قارئ يؤم المصلين في المسجد النبوي بشكل متقطع، علما أنه ظل لسنوات إماما وخطيبا في مسجد "عبد الله الحسيني" بالمدينة المنورة. وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل قارئ، بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ، وهما ابنا القارئ الراحل خليل قارئ، الذي توفي في العام 2018.
وسافر الشيخ الراحل خليل قارئ إلى السعودية مطلع ستينيات القرن الماضي، قادما من باكستان، حيث ينحدر من مظفر أباد