مركبة فضاء غامضة تعود إلى الأرض كانت في مهمة تاريخية لن تصدق ذلك : ملابس المستقبل حية وذاتية الإصلاح الاتحاد يكتسح النصر في كلاسيكو جماهير الدوري السعودي.. أين رونالدو؟ وفاة إمام المسجد النبوي سابقا ما حقيقة موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي؟ حفيد الرئيس الحمدي يحصل على الماجستير في هندسة المكانيك من جامعه تليدو الامريكية المدينة ستدخل في ظلام دامس.. كهرباء عدن تحذر وتدعو الرئاسي والحكومة الى سرعة التدخل السعودية تنشر أرقام ميزانيتها خلال الربع الأول لعام 2023 طالب يمني طرد من جامعة امريكية يعود إليها بمنحة دكتوراه من وكالة ناسا شركة صافر تكشف عن مخطط حوثي لإفتعال ازمة جديدة
تضاربت الأنباء حول وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى اتفاق للانتقال لصفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الصيف المقبل.
وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر، في ظل دخول الأرجنتيني في أزمة مع الفريق الفرنسي. فقد أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن ميسي، وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.
وأضاف: "سيقبل بوسكيتس أيضا عرضا لمدة موسمين من الهلال، كما أن جوردي ألبا، سينضم لهما إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة". ويأتي ذلك في الوقت، الذي نفى فيه مقربون من ميسي، لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وجود أي اتفاق حتى الآن بين اللاعب، وأي ناد عربي.
وأشارت إلى أنه لا يوجد شيء على الإطلاق مع الأندية العربية، وميسي لن يتخذ قراره الآن، لكنه ينتظر انتهاء الدوري الفرنسي أولا الشهر المقبل