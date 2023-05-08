حفيد الرئيس الحمدي يحصل على الماجستير في هندسة المكانيك من جامعه تليدو الامريكية

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احتفلت اسرة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي الرئيس السابق لليمن بحصول حفيد الرئيس المهندس اسماعيل نشوان ابراهيم الحمدي ،، على درجة الماجستير في تخصص هندسة مكانيك من جامعة تليدو الأمريكية ،، .
وظهر في الصور الخاصة بالحفل الخريج اسماعيل والى جواره والده الاستاذ نشوان نجل الرئيس ابراهيم الحمدي ،، وهم يحتفلون والى جانبهم طلبه آخرين ومغتربين يمنيين يعيشون في امريكا ..
وقد اقيمت مراسيم الاحتفال بالتخرج في قاعة الجامعة الامريكية بحضور جمع كبير من المغتربين اليمنيين والطلبة الخريجين واولياء الامور والاكاديميين من جامعة تليدو الأمريكية .