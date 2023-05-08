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المدينة ستدخل في ظلام دامس.. كهرباء عدن تحذر وتدعو الرئاسي والحكومة الى سرعة التدخل

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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حذّرت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن من دخول المدينة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة حال لم يتدخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير شحنة ديزل إسعافيه لتشغيل المحطات.

جاء ذلك في بلاغ نشرته المؤسسة على حسابها في الفيس بوك، دعت فيه مساء الأحد مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء.

وأشارت المؤسسة إلى بدء خفض عمل محطات توليد الكهرباء للحد الأدنى بعد أن أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد.

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