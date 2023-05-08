طالب يمني طرد من جامعة امريكية يعود إليها بمنحة دكتوراه من وكالة ناسا

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حصل الطالب اليمني الأمريكي، زياد مفلحي، على منحة دكتوراه من وكالة ناسا للفضاء لمساعدته للوكالة في مهامها الفضائية المستقبلية، كأول مهاجر يمني يحصل على هذه المنحة في الجامعة الأمريكية المرموقة.

ووفق ما نشره موقع "يمنيز أوف أمريكا" فإن مفلحي، كان قد وصل في البدء إلى جامعة واين ستيت كطالب بكالوريوس ولكنه واجه صعوبات شخصية أثرت على أدائه الأكاديمي وتم طرده من الجامعة بسبب أدائه الضعيف.

وأشار الموقع الى أن اليمني مفلحي "ذهب ودرس في كلية أخرى عملت على تحسين أدائه الأكاديمي، وحصل بعدها على درجة البكالوريوس في علم النفس. والآن، عاد مفلحي للحصول على درجة الدكتوراه في علم النفس الصناعي التنظيمي بجامعة واين ستيت".

‎وذكر أنه "تم منح مفلحي مؤخرًا إحدى المنح الدراسية للخريجين التابعة لمنحة ميشيغان للفضاء التابعة لوكالة ناسا لمشروعه الذي يحمل عنوان "فِرق الاستكشاف الفضائي على المسافات الطويلة والتكامل الإدراكي".

وفي تصريح له قال مفلحي "لو قلت لي في السابق إنني سأعود إلى جامعة واين ستيت كطالب دكتوراه وأعمل مع ناسا، لقلت لك 'انصرف وبيع كذبك للشخص التالي بالتأكيد!'.

وأضاف: "في البداية، جئت هنا مباشرةً بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية لدراسة الأحياء، ثم أردت الانتقال إلى أحد مجالات الطب، وفي ذلك الوقت، كان بيتنا مهدد بالحجز وكانت لدي بعض الفصول الدراسية التي كان معدلها التراكمي قريب من الصفر. وعندها، حثتني جامعة واين ستيت على المغادرة إلى كلية أدنى وتحسين أدائي الأكاديمي"، حسب الموقع اليمني في أمريكا.

وأشار الى أن "علم النفس ليس أول ما يخطر على بال الناس عندما يفكرون في ناسا، ولكن مع استعداد ناسا للمهمات المستقبلية، فإن علم النفس والعمل الجماعي للرائدين في الفضاء وجميع المشاركين ضروري".

وجامعة واين ستيت هي جامعة أبحاث عامة موجودة في ديترويت ميشيجان بالولايات المتحدة، وتم تأسيسها عام 1868 وتتكون من 13 كلية تعرض 370 برنامجا لـ 29 ألف طلب جامعي وما بعد الجامعي، وهي حاليا ثالث أكبر جامعة في ميتشيجان ومن أكبر 50 جامعة في الولايات المتحدة، حسب ما هو منشور على "ويكيبيديا".