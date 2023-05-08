شركة صافر تكشف عن مخطط حوثي لإفتعال ازمة جديدة

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهمت الشركة اليمنية للغاز (صافر)، جماعة الحوثي المسلحة باحتجاز مقطورات الغاز في مناطق سيطرتها، ومنعت المقطورات من العودة إلى مأرب لتحميل مادة الغاز المنزلي وتوفيره للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وتعمل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بين الفينة والأخرى لافتعال أزمات في الغاز والمشتقات النفطية وغيرها لتنشيط أسواقها السوداء لتعكير حياة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقالت الشركة في بلاغ لها- إنها فوجئت بتوقيف مقطورات الغاز في محافظتي صنعاء الجوف، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، ومنع السائقين من العودة إلى صافر.

وأفادت بأن المقطورات المحتجزة تم تعبئتها بمادة الغاز المنزلي من صافر، خلال أبريل من العام الجاري، لتوفير الغاز في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت أن عدد المقطورات 1109 مقطورات؛ أي ما يعادل 2833806 أطنان من مادة الغاز؛ حرصا من الشركة على توفير مادة الغاز للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، إلا أن المقطورات لم تعد للتحميل، بحسب الجدول المحدد.

وطلبت الشركة في بيانها من أصحاب المحطات والمقطورات التحرك بسرعة والوصول إلى صافر للتحميل وفقًا للجدول الزمني المحدد، وإلا فستتخذ الإجراءات اللازمة.