اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة بشأن سوريا والجامعة العربية

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بحث وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والأردن أيمن الصفدي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقد الوزراء لقاءهم الثلاثي الأحد، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن سوريا والسودان، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن الوزراء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وكان وزراء الخارجية العرب، قرروا الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.