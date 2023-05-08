أوكرانيا تعلن إسقاط 35 مُسيرة..وتكشف عن قصف عنيف يستهدف كييف

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح الاثنين، أن قواتها دمرت 35 طائرة مسيرة، من طراز شاهد الإيرانية الصنع، أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد، فيما استهدفت موسكو العاصمة كييف.

جاء ذلك في التقرير اليومي للهيئة، حيث قالت: "نفذ الاتحاد الروسي أيضا 16 هجوما صاروخيا الليلة الماضية لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا".

وقالت إنه جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تنفيذ 61 غارة جوية و52 هجوما بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

وأضافت: "للأسف سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتضررت بنايات شاهقة ومنازل خاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية".

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له مقاطعة أوديسا جنوب البلاد كان مصدره شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.

في المقابل، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، وتعرضت كييف لقصف عنيف، صباح الاثنين، فيما قال مسؤولون في العاصمة إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في قصف روسي على المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، على تطبيق تليغرام، إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، وأصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين، وسط العاصمة. وقال كليتشكو إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، وأن الانفجارات استمرت في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة إن الهجمات تسببت في حدوث دمار. وقال مسؤول محلي إن دوي انفجار سُمع في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود خلال الليل، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم سماع أصوات انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية، وكذلك في ميكولاييف.

وعلى صعيد منفصل، قصفت القوات الروسية 8 مواقع في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا أمس الأحد، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك.

من ناحية ثانية، قال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، إن الروس زادوا من حدة القصف بالأسلحة الثقيلة على باخموت، مضيفا أن الروس لا يزالون يأملون في السيطرة على باخموت بحلول التاسع من أيار/ مايو الجاري.

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية إلى أن روسيا لم تغير خططها، وهي تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على باخموت ومواصلة الهجوم