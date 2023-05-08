العليمي يشدّد على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغوط على مليشيات الحوثي للاستجابة لنداء السلام

الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيات الحوثي للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي وادراك حجم المعاناة الانسانية التي تسببت بها تلك المليشيات على ابناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين..مؤكداً ضرورة وجود خارطة طريق لمسار الحل الشامل والآمن و الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة بما يضمن تعزيز المركز القانوني لها ولسيادتها، وان تكون الحلول مبنية على المرجعيات الاساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية و جهود احلال السلام.

واستعرض الدكتور العليمي، جهود مجلس القيادة الرئاسي في دعم مساعي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن وجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية..مرحباً بكافة المبادرات والجهود الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية على طريق انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام العادل والشامل والدائم وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في الامن والاستقرار والتنمية.

واكد عضو مجلس القيادة، موقف المجلس الثابت بالتعامل الايجابي والبناء مع كل مافيه مصلحة اليمنيين في كافة انحاء اليمن..مبيناً ان العالم اليوم أصبح اكثر ادراكاً لخطورة ما تقوم به المليشيات الحوثية على المنطقة والعالم وعدم جديتها في التعامل بشكل بناء مع كافة الجهود من اجل انهاء معاناة اليمنيين.



من جانبه، أكد السفير الامريكي، موقف بلاده الثابت و الداعم لجهود احلال السلام في اليمن ..مجدداً دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي و الاشقاء في المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق ذلك..مؤكداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.