الإثنين 08 مايو 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة عمل وصفت بـ "المثمرة" إلى العاصمة المصرية القاهرة استغرقت عدة أيام التقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن الداعري بحث "تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة وبناءها ورفع كفاءتها وجاهزيتها".



وأضافت أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والأواصر ودعم وإسناد بلادنا في هذه المرحلة الاستثنائية.



والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق الداعري، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.