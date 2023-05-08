العليمي يشدّد على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغوط على مليشيات الحوثي للاستجابة لنداء السلام وزير الدفاع يعود الى عدن بعد زيارة عمل وصفت بـ "المثمرة" إلى جمهورية مصر الخزانة الأمريكة تحذر من "كارثة" مقبلة على البلاد قد لا يستطيع بايدن حلها صدور توجيهات عسكرية بشأن منفذ الوديعة البرّي مليشيات الحوثي الارهابية تلمح إلى التصعيد العسكري ونسف مساعي السلام رابط الإستعلام عن قرعة اليانصيب الأميركي الجامعة العربية تصدر قرار عاجل وهام بشأن سوريا اليمن تتذيل تصنيف مؤشر حرية الصحافة للعام 2023 بالمرتبة 168 عالميا جيبوتي تضبط طاقم يخت اعتدى على قوات خفر السواحل اليمنية على متن سفينتين سعوديتين.. سفارة اليمن بالسودان تعلن اجلاء المئات من رعاياها
عاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة عمل وصفت بـ "المثمرة" إلى العاصمة المصرية القاهرة استغرقت عدة أيام التقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن الداعري بحث "تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة وبناءها ورفع كفاءتها وجاهزيتها".
وأضافت أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والأواصر ودعم وإسناد بلادنا في هذه المرحلة الاستثنائية.
والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق الداعري، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.