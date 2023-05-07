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صدور توجيهات عسكرية بشأن منفذ الوديعة البرّي

الأحد 07 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، مساء اليوم الأحد، تعليمات إلى القوات العسكرية والاستخبارية المكلفة بحماية منفذ الوديعة البرّي، وجههم خلالها بالتعاون مع اللجنة المكلفة من محافظ محافظة حضرموت الشيخ مبخوت بن ماضي.


وتأتي تعليمات رئيس الأركان حرصاً على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل خدمه لهم وفق القوانين النافذة ذات الصلة.


وكان رئيس هيئة الأركان قد زار الأربعاء الماضي منفذ الوديعة واطلع على سير العمل فيه والعراقيل التي تواجه المسافرين، وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية وإدارات السلطة المحلية لتسهيل سفر المواطنين وتحركاتهم في المنفذ.

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