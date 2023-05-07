مليشيات الحوثي الارهابية تلمح إلى التصعيد العسكري ونسف مساعي السلام

الأحد 07 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هددت جماعة الحوثي الارهابية بالعودة إلى القتال في حال عدم تنفيذ اشتراطاتها، بخصوص ما سمته بنود الملف الإنساني.



وقال القيادي في الجماعة علي حمود الموشكي خلال لقائه بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي الى اليمن "أنتوني هايورد" إن الحديث عن وقف إطلاق النار قبيل تنفيذ بنود الملف الإنساني سابق لأوانه.



وأفاد القيادي الحوثي، بأن جماعته جادة في السلام، وهو ما لا يتوفر لدى السعودية التي وصفها بغير الجادة، حد زعمه.



وفي وقت سابق اليوم كشفت مصادر دبلوماسية عن استكمال النقاش حول خارطة طريق السلام في اليمن، التي يتوقع الإعلان عن أولى مراحلها منتصف الشهر الجاري في حال التزم الحوثيون.



ووفقاً للمصادر، فإن المرحلة الأولى تبدأ بإعلان هدنة مدتها ستة أشهر تضم بنودا إنسانية واقتصادية، وتشكيل لجان مراقبة في مناطق التماس، وفتح مطار صنعاء، وموانئ الحديدة.



كما تتضمن فتح الطرقات، وصرف المرتبات وفقاً لآلية معدة خصيصاً لهذا الشأن، واستكمال إطلاق الأسرى بين الجانبين.