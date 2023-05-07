رابط الإستعلام عن قرعة اليانصيب الأميركي الجامعة العربية تصدر قرار عاجل وهام بشأن سوريا اليمن تتذيل تصنيف مؤشر حرية الصحافة للعام 2023 بالمرتبة 168 عالميا جيبوتي تضبط طاقم يخت اعتدى على قوات خفر السواحل اليمنية على متن سفينتين سعوديتين.. سفارة اليمن بالسودان تعلن اجلاء المئات من رعاياها علماء أتراك يعلنون دعم أردوغان في الانتخابات لأجل 40 سبب.. تعرف عليها النفط يسجل ثالث خسارة أسبوعية.. والخام الأميركي يهبط 7.1 أوكرانيا تقلب موازين الموجهات في طائرات مسيرات ..و انفجارات جديدة تهز القرم للأسبوع الـ18 على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو تبدأ منتصف مايو الجاري..مصادر دبلوماسية تكشف تفاصيل ومراحل خارطة السلام في اليمن التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية
بدأ امس السبت 6 مايو، الساعة 7 مساءا، الاعلان عن نتائج قرعة اليانصيب الأمريكي للعام 2022م.