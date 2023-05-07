جيبوتي تضبط طاقم يخت اعتدى على قوات خفر السواحل اليمنية

الأحد 07 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، إن سلطات جيبوتي، قامت بالتحفظ على "يخت" وطاقمه لإطلاقه النار على دوريات خفر السواحل اليمنية قبل أيام، وذلك استجابة لطلب قدمته سفارة بلادنا هناك.

ونقل الإعلام الأمني التابع للوزارة عن مصدر في مصلحة خفر السواحل قوله إن "عملية الضبط جاءت بعد تتبع مسار اليخت الذي دخل ميناء جيبوتي الأربعاء الماضي 3 مايو".

وأشار المصدر الى أن "اليخت الذي يضم طاقمه 12 شخصا من جنسية هندية وواحد يوناني اعتدى الجمعة قبل الماضية على دوريات خفر السواحل اليمنية، أمام سواحل (رأس فرنك وحصوين) نتج عنها استشهاد الجندي (عبد السلام الجاني) من الشرطة العسكرية وجرح آخرين".

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية، قد أعلنت ذلك في الـ 28 من شهر أبريل الفائت، وقالت حينها في توضيح لتفاصيل الحادثة إن أحد جنودها قتل وأصيب اثنان آخران، إثر تعرض زوارق دورية لإطلاق رصاص من مسلحين كانوا على متن يخت مجهول الهوية يبحر بشكل مريب في المياه الإقليمية اليمنية بمحاذات سواحل "راس فرتك" وحصوين بمحافظة المهرة، شرقي البلاد.

والحادثة هي الأولى من نوعها التي تتعرض فيها قوات خفر السواحل اليمنية لاعتداء من قبل سفن لا تحمل أي علم تبحر في مسارات ارتبطت بعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية والممنوعات إلى المهرة.