على متن سفينتين سعوديتين.. سفارة اليمن بالسودان تعلن اجلاء المئات من رعاياها

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أعلنت السفارة اليمنية في الخرطوم، إجلاء مئات اليمنيين العالقين في السودان، على متن سفينتين سعوديتين.
وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه “تم بعون الله تعالى صباح يومنا هذا الأحد الموافق 7 مايو 2023م، وبجهود مقدرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والسفارة السعودية في السودان والسفارة اليمنية ولجنة الطوارئ اليمنية إجلاء عدد 450 من الرعايا اليمنيين من ميناء بورتسودان”.
وأضافت أن عملية الإجلاء تمت “على متن سفينتي الرياض وأبها إلى ميناء جدة الإسلامي ومن المتوقع وصولهم إلى جدة مساء هذا اليوم في طريق عودتهم إلى اليمن”.
وقدمت السفارة شكرها وتقديرها لكل الجهود التي بذلت من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ولجنة الطوارئ اليمنية وكل الذين بذلوا جهوداً مخلصة من أجل إتمام عملية الإجلاء.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية إجلاء 485 يمنيا في رحلتين بحريتين إلى جدة السعودية من إجمالي 2600 كانت الحكومة قد أعلنت أنهم يرغبون بمغادرة السودان، هربًا من الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.