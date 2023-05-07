تبدأ منتصف مايو الجاري..مصادر دبلوماسية تكشف تفاصيل ومراحل خارطة السلام في اليمن التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية مليشيات الحوثي تحرق محلات تجارية لمواطن قتلته تعذيباً في سجونها وفاة 8 أشخاص بحادث مروري مؤلم في محافظة ريمة إشهار جمعية الصرافين في مأرب والباكري يشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي راقبها جيدا.. أعراض تحذيرية تنذر بسرطان القولون حملة الكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان تحذيرات غربية عاجلة وخطيرة بشأن القرم.. أوكرانيا تتحدث عن حرب نووية واشنطن تنقل الحرب من أوكرنيا الي تايوان ومصادر تكشف عن صفقة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار الكشف عن واقعة غريبة في مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني ريمة: مليشيات الحوثي تهدد أهالي السلفية لإجبارهم على الدفع بابنائهم الى المراكز الصيفية الطائفية
قالت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاً عن مصادر دبلوماسية يمنية إن خارطة السلام في اليمن ستتكون من 3 مراحل، متوقعة الإعلان عن أولها منتصف مايو الجاري.
وقالت الصحيفة إن "خارطة الطريق التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، وأطراف الصراع في اليمن، وصلت إلى مرحلة متقدمة"، منوهة إلى تجاوز "الكثير من العراقيل".
وبحسب المصادر الدبلوماسية للصحيفة فإن المرحلة الأولى تبدأ بإعلان هدنة مدتها ستة أشهر تضم بنود إنسانية واقتصادية، وتشكيل لجان مراقبة في مناطق التماس، وفتح الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، والملاحة البحرية إلى موانئ الحديدة، تحت إشراف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والعمل على فتح العديد من الطرق والمعابر من بينها طرق تعز، وإطلاق عملية صرف مرتبات الموظفين وفقاً لآلية معدة خصيصاً لهذا الشأن من قبل الوسطاء الدوليين، واستكمال إطلاق الأسرى بين الجانبين.
وأوضحت أن المراحل الأخرى، تتعلق بالإعداد والتهيئة لمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد للمرحلة النهائية من السلام والتفاوض بشكل مباشر بين الأطراف اليمنية حول الوضع السياسي والسلاح، تحت إشراف ورعاية دولية وإقليمية.