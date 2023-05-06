تبدأ منتصف مايو الجاري..مصادر دبلوماسية تكشف تفاصيل ومراحل خارطة السلام في اليمن التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية مليشيات الحوثي تحرق محلات تجارية لمواطن قتلته تعذيباً في سجونها وفاة 8 أشخاص بحادث مروري مؤلم في محافظة ريمة إشهار جمعية الصرافين في مأرب والباكري يشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي راقبها جيدا.. أعراض تحذيرية تنذر بسرطان القولون حملة الكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان تحذيرات غربية عاجلة وخطيرة بشأن القرم.. أوكرانيا تتحدث عن حرب نووية واشنطن تنقل الحرب من أوكرنيا الي تايوان ومصادر تكشف عن صفقة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار الكشف عن واقعة غريبة في مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني ريمة: مليشيات الحوثي تهدد أهالي السلفية لإجبارهم على الدفع بابنائهم الى المراكز الصيفية الطائفية
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في محافظة صعدة (شمال اليمن)، على إحراق المحلات التجارية التابعة لإبراهيم هشول الثماني، الذي قتلته تعذيباً في سجونها قبل أشهر.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية أضرمت النار في محلات إبراهيم الثماني بالكامل، اليوم السبت، في منطقة الجعملة بمديرية مجز، بعد أن نهبت كل ما فيها من بضائع وأموال.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة الترويع التي تنتهجها المليشيا ضد أبناء المحافظة الذين يرفضون توجهاتها وأفكارها الطائفية.
وكانت المليشيا الحوثية قد اختطفت الثماني، وهو تاجر خضار وفواكه، من سوق الجملة بمنطقة الطلح في صعدة، وأعادته جثة هامدة إلى أسرته بعد 72 ساعة من التعذيب الشديد.