مليشيات الحوثي تحرق محلات تجارية لمواطن قتلته تعذيباً في سجونها

السبت 06 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في محافظة صعدة (شمال اليمن)، على إحراق المحلات التجارية التابعة لإبراهيم هشول الثماني، الذي قتلته تعذيباً في سجونها قبل أشهر.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية أضرمت النار في محلات إبراهيم الثماني بالكامل، اليوم السبت، في منطقة الجعملة بمديرية مجز، بعد أن نهبت كل ما فيها من بضائع وأموال.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة الترويع التي تنتهجها المليشيا ضد أبناء المحافظة الذين يرفضون توجهاتها وأفكارها الطائفية.

وكانت المليشيا الحوثية قد اختطفت الثماني، وهو تاجر خضار وفواكه، من سوق الجملة بمنطقة الطلح في صعدة، وأعادته جثة هامدة إلى أسرته بعد 72 ساعة من التعذيب الشديد.