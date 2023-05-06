وفاة 8 أشخاص بحادث مروري مؤلم في محافظة ريمة

السبت 06 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال سكان إن ثلاثة عشر شخصا، توفوا وأصيبوا، اليوم السبت، جراء حادث مروع في مديرية "كسمة" بمحافظة ريمة (وسط البلاد).

ووفق ما نشره نشطاء على مواقع التواصل من أبناء المنطقة فإن سيارة تابعة للمواطن "حسن ناجي سعد شيبوب"، انزلقت في منقطة "العارضة"، ما أدى الى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 3 آخرين من أبناء المنطقة.

وأشار السكان الى أن المصابين نقلوا وهم في حالة حرجة إلى مركز المديرية ومن ثم إلى مديرية "الجبين" قبل أن يتم نقلهم الى مديرية "بيت الفقيه" في محافظة الحديدة

واختلف روايات السكان حول العدد الحقيقي للضحايا في الحادث الأليم.