تبدأ منتصف مايو الجاري..مصادر دبلوماسية تكشف تفاصيل ومراحل خارطة السلام في اليمن التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية مليشيات الحوثي تحرق محلات تجارية لمواطن قتلته تعذيباً في سجونها وفاة 8 أشخاص بحادث مروري مؤلم في محافظة ريمة إشهار جمعية الصرافين في مأرب والباكري يشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي راقبها جيدا.. أعراض تحذيرية تنذر بسرطان القولون حملة الكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان تحذيرات غربية عاجلة وخطيرة بشأن القرم.. أوكرانيا تتحدث عن حرب نووية واشنطن تنقل الحرب من أوكرنيا الي تايوان ومصادر تكشف عن صفقة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار الكشف عن واقعة غريبة في مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني ريمة: مليشيات الحوثي تهدد أهالي السلفية لإجبارهم على الدفع بابنائهم الى المراكز الصيفية الطائفية
قال سكان إن ثلاثة عشر شخصا، توفوا وأصيبوا، اليوم السبت، جراء حادث مروع في مديرية "كسمة" بمحافظة ريمة (وسط البلاد).
ووفق ما نشره نشطاء على مواقع التواصل من أبناء المنطقة فإن سيارة تابعة للمواطن "حسن ناجي سعد شيبوب"، انزلقت في منقطة "العارضة"، ما أدى الى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 3 آخرين من أبناء المنطقة.
وأشار السكان الى أن المصابين نقلوا وهم في حالة حرجة إلى مركز المديرية ومن ثم إلى مديرية "الجبين" قبل أن يتم نقلهم الى مديرية "بيت الفقيه" في محافظة الحديدة
واختلف روايات السكان حول العدد الحقيقي للضحايا في الحادث الأليم.