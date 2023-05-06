إشهار جمعية الصرافين في مأرب والباكري يشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي

السبت 06 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية التزام القطاع المصرفي خصوصا الصرافين بالقوانين المنظمة وتعليمات وإجراءات البنك المركزي اليمني والإصلاحات التي يقرها للاقتصاد الوطني وتثبيت سعر العملة الوطنية، باعتبارهم واحدا من القطاعات الاقتصادية الخدمية والاستثمارية المهمة والمؤثرة.

وأكد خلال حفل إشهار جمعية الصرافين في مأرب اليوم، أن جمعية الصرافين تمثل رافدا في المحافظة للشراكة في تنظيم القطاع المصرفي الذي شهد نموا وانتعاشا كبيرا خلال السنوات الماضية في المحافظة وتصحيح الاختلالات جنبا إلى جنب مع البنك المركزي وقيادة السلطة المحلية، مشيرا إلى اهتمام قيادة المحافظة بتسهيل عمل القطاع المصرفي نظرا للدور المؤمل عليه في الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المنشودة بالمحافظة وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات المختلفة.



من جانبه استعرض رئيس جمعية الصرافين عبدالغني الخضر الأهداف والرؤية ومراحل التحضير والتأسيس حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب الهيئة الإدارية والرقابة والتفتيش بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.. مشيرا إلى أن الجمعية هي أداة لتنسيق الجهود والتعاون في كل ما من شأنه تسهيل العقبات والتحديات امام القطاع التجاري والمصرفي من أجل رفع مستوى الكفاءة وتشجيع الاستثمار والتعاون البناء مع الجهات الرسمية من البنك المركزي والسلطة المحلية في المحافظة باعتبار القطاع المصرفي خاصة شركات الصرافة أداة مهمة من أدوات النشاط الاقتصادي والتجاري.