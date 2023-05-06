حملة الكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان

السبت 06 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تنطلق مساء اليوم السبت، حملة الكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في السودان.

ودعا الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، الجميع للمشاركة في الحملة الكترونية تضامناً مع اليمنيين العالقين في السودان ومطالبة الحكومة اليمنية بسرعة إجلاءهم وستنطلق الحملة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الساعة الـ 06:00 مساءً بتوقيت اليمن تحت هشتاج #إجلاء_اليمنيين_في_السودان وهشتاج #صوت_العالقين

وكان المئات من اليمنيين العالقين في السودان نظموا وقفة احتجاجية ورفعوا خلالها لافتات تطالب الحكومة سرعة تنفيذ عملية الإجلاء ووضع حد لمعاناتهم اليومية. وينتظر أكثر من 1800 يمني ويمنية من ضمنهم طلاب ونساء وأطفال إجلاءهم في ميناء بورتسودان منذ أيام طويلة.

وتشهد السودان منذ منتصف ابريل الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، الأمر الذي تسبب بإغلاق السفارات في العاصمة الخرطوم وخروج غالبية الرعايا الأجانب من مختلف المدن السودانية.