الكشف عن واقعة غريبة في مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني

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شهدت مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني وضيفه الهلال السعودي، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم واقعة غريبة.
وتناقل مشجعون لنادي الهلال، فيديو لرجال أمن ملعب "سايتاما 2002" الذي يحتضن مباراة الفريقين الآن، وهم يمنعون جماهير الهلال من رفع لافتات لدعم فريقهم، في الوقت الذي سمح فيه لجمهور أوراوا برفع لافتاته بصورة عادية، رغم احتوائها على العديد من العبارات الاستفزازية للفريق المنافس.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في السعودية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي