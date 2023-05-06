ريمة: مليشيات الحوثي تهدد أهالي السلفية لإجبارهم على الدفع بابنائهم الى المراكز الصيفية الطائفية

السبت 06 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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في محافظة ريمة ، شمال اليمن، هددت مليشيا الحوثي ، أهالي مديرية السلفية لإجبارهم على الدفع بأبنائهم إلى مراكزها الصيفية الطائفية.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الاهالي في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، يرفضون الزج بأولادهم إلى ما تسمى بـ"المراكز الصيفية المغلقة" التي تتخذها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لتجنيد الأطفال.

ومع استمرار الرفض المجتمعي، وجهت المليشيات تهديدات للأهالي ومنحهتهم مهلة انتهت مساء امس الجمعة.

ووجّه المدعو "عبده الحسني"، المعيّن من قِبل مليشيا الحوثي مديرًا لمكتب التربية والتعليم بالمديرية، "خطابًا تحذيريًا لمدراء المدراس يلزمهم بسرعة الدفع بطالبين من المرحلة الثانوية من كل مدرسة على الأقل.

وتوعد المدعو الحسني، مدراء المدارس الذين يخالفون ذلك بتحمل النتيجة.

وأمهل المسؤول الحوثي مدراء مدارس المديرية حتى مساء الجمعة 5 مايو/ أيار، لرفع بالكشوفات، وإنزال الطلاب السبت إلى مكتب منتحل صفة مدير عام المديرية المدعو "أبو عصام الحكمي" بمنطقة الكنب.

وفي ذات المديرية، كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد منعت تسليم نتائج اختبارات شهادة النقل، لجميع طلبة الصفوف الدراسية، واشترطت عليهم حضور مراكزها الصيفية لمدة "54" يومًا قبل أن يستلموا نتائجهم، وإلا فإنها ستحرمهم منها.

وكانت وسائل إعلامية نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرًا عن تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية الأهالي الرافضين الدفع بأطفالهم إلى المراكز الصيفية التي تقيمها، في مديرية كسمة، في ذات المحافظة.

وتعتمد المليشيا المدعومة إيرانيًا، على المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وتحريضهم بثقافتها الطائفية والمتطرفة المستوردة من حوزات قم الإيرانية.