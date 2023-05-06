عدن زهرة البركان .. كتاب جديد للدكتورة ريم عبدالغني

السبت 06 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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نشرت "مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر كتابا جديدا للدكتورة ريم عبدالغني بعنوان "عدن زهرة البركان"، وهو كتاب يتحدث عن أبين وعدن. ويتناول الكتاب تاريخ مدينة عدن وثقافتها وتراثها، كما يسلط الضوء على المعالم الأثرية والمعمارية الهامة والتي تجعل من المدينة واحدة من أهم المدن السياحية في اليمن.

كما يتحدث الكتاب عن أهم الأحداث والتحولات التي مرت بها المدينة عبر التاريخ. وأيضا يسرد تفاصيل رحلة ما بين أبين وعدن وارتباطهما الجغرافي.

تعد الدكتورة ريم عبدالغني مهندسة معمارية، ولديها عدة إصدارات سابقة في مجال الأدب والثقافة منها، "حضرموت حضارة لا تموت" و "في ظلال بلقيس" و"وهج روح" و "ريشة شغف".

يتوقع أن يحظى الكتاب بإقبال واسع من المهتمين بتاريخ المدن القديمة والثقافة اليمنية، ويتوفر الكتاب حالياً في المكتبات المختلفة.