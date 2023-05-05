صدور توجيهات رئاسية بشأن اجلاء الرعايا اليمنيين من السودان

الجمعة 05 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مصدر رئاسي ان الرئيس رشاد العليمي اصدر توجيهات بمضاعفة جهود اجلاء الرعايا اليمنيين من السودان، بما في ذلك عبر تسيير رحلات مباشرة للخطوط الجوية اليمنية، الى حين التعاقد مع شركة ملاحية بحرية لاستكمال عمليات الاجلاء الى ارض الوطن.



واوضح المصدر وفقا لوكالة سبأ الرسمية ان التأخير في عمليات الاجلاء المباشر كان مرتبطا باشتراطات شركات التأمين، والقيود المفروضة على الرحلات الجوية المتجهة الى مناطق الحروب، والنزاعات المسلحة.



واكد المصدر صدور توجيهات رئاسية بتلبية الاشتراطات المطلوبة لتسيير رحلات للخطوط الجوية اليمنية الى الاراضي السودانية بما في ذلك تغطية فوارق تأمين تلك الرحلات المرتقبة.



وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية ابلغت الحكومة في وقت سابق تعذر تسيير رحلات مباشرة الى السودان لاجلاء الرعايا اليمنيين بسبب اغلاق المجال الجوي السوداني ورفض شركات التأمين تغطية تلك الرحلات جراء النزاع الدائر في البلاد.



لكن الحكومة اليمنية رفضت تلك التبريرات وقالت أن الظروف ملائمة ولا يوجد مانع حقيقي لتسيير رحلات اجلاء من بورتسودان ، خاصة ان عدة دول منها المغرب وسوريا وشركات مثل بدر وتاركو السودانية نفذت عمليات اجلاء في ظروف مشابهة.



والزمت الحكومة شركة الخطوط الجوية بسرعة الرفع بعرض السعر وجدول افتراضي لخمس رحلات اجلاء بشكل عاجل ، ليتم متابعة الجانب السوداني بشأن التصاريح.