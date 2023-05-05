بعد 24 ساعة من جريمة الكدحة.. مليشيات الحوثي تمطر تجمعات النازحين في تعز بقذائف الهاون الأرصاد اليمني :أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات خلال الساعات القادمة منظمة الصحة تعلن إخماد أنفس المرض الذي أثار رعب العالم ولاية تركية تكشف عن صادرات تجاوز 5 مليارات دولار في 4 أشهر فقط قيادي حوثي عبر قناة المسيرة : هناك جولة من المباحثات للإفراج عن 1400 أسير من الطرفين وفاة ثلاثة فتيات يمنيات غرقا في سد مائي شركة فاغنر الروسية.. النشأة والدور والتأثير وثيقة: ايران تحتجز 20 بحارا يمنيا وعراقيا منذ أكتوبر الماضي العليمي يحذر خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة من تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي هذه المناطق من العالم ستشهد كسوفا للقمر اليوم
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، تجمعات للنازحين غرب محافظة تعز، بعد 24 ساعة من جريمة استهداف معدات شق وسفلتة طريق الكدحة- تعز.
وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا، أطلقت قذائف هاون، فضلًا عن قصف بالأسلحة الرشاشة صوب تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب منطقة الكدحة.
مؤكدة أن القذائف سقطت بالقرب من مخيمات النازحين وأثارت الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة من استهداف ذات المليشيا الإرهابية معدات شق وسفلتة طريق الكدحة- تعز، مستخدمة الطيران المسيّر.