بعد 24 ساعة من جريمة الكدحة.. مليشيات الحوثي تمطر تجمعات النازحين في تعز بقذائف الهاون

الجمعة 05 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، تجمعات للنازحين غرب محافظة تعز، بعد 24 ساعة من جريمة استهداف معدات شق وسفلتة طريق الكدحة- تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا، أطلقت قذائف هاون، فضلًا عن قصف بالأسلحة الرشاشة صوب تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب منطقة الكدحة.

مؤكدة أن القذائف سقطت بالقرب من مخيمات النازحين وأثارت الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من استهداف ذات المليشيا الإرهابية معدات شق وسفلتة طريق الكدحة- تعز، مستخدمة الطيران المسيّر.