ولاية تركية تكشف عن صادرات تجاوز 5 مليارات دولار في 4 أشهر فقط

الجمعة 05 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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ساهمت ولاية بورصة التركية، وخاصة في مجال السيارات والمنسوجات، بمبلغ قدره 5 مليارات و199 مليونا و557 ألف دولار خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي.

وبحسب معلومات استقتها الأناضول من مجلس المصدرين في تركيا، وصلت صادرات بورصة، التي تعد "القاعدة الصناعية" للبلاد، إلى 180 بلدا ومنطقة حرة وإقليم، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني – أبريل/ نيسان 2023.

وأظهرت صادرات بورصة خلال الأشهر الـ4 زيادة بمعدل 0.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيرادا لمنتجات ولاية بورصة بواقع 827 مليونا و46 ألف دولار. تلتها فرنسا بـ604 ملايين و919 ألف دولار، محققة زيادة بمعدل 88.9 بالمئة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ417 مليونا و220 ألف دولار