وثيقة: ايران تحتجز 20 بحارا يمنيا وعراقيا منذ أكتوبر الماضي

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كشفت وثيقة عن احتجاز طهران 20 بحارا يمنيا وعراقيا منذ أكتوبر الماضي بعد اختطافهم من المياه الإقليمية العمانية.
وقالت الوثيقة إن الحرس الثوري الإيراني نفذ عملية قرصنة على السفينة "أريانا"، التابعة لشركة أمريكية، بينما كانت في رحلة لنقل الوقود من الإمارات العربية المتحدة.
وبيّنت الوثيقة أن وجهة السفينة، التي كانت تقل نحو ١١ مليون لتر من الوقود وتبلغ قيمتها ٦.٦ ملايين دولار، الموانئ اليمنية على البحر الأحمر.
وتزعم إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها المحلية، أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود المنتشرة.
واحتجز "الحرس الثوري" عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية، بتهمة تهريب الوقود في الخليج.
ومطلع العام الجاري، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن عمليات تهريب واسعة تجري عبر سفن وقوارب صغيرة في المياه الإقليمية بين إيران والإمارات، بعيداً عن أعين "الحرس الثوري".