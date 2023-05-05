مكتب أوقاف المخاء ينظم حفل تكريم لعدد 210 من طلاب ومعلمي القرآن الكريم

الجمعة 05 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، نظم مكتب أوقاف المخاء بمحافظة تعز، صباح اليوم، حفل تكريم لعدد ٢١٠ من طلاب تحفيظ القرآن الكريم ومعلميهم بالمديرية.

وأكد معالي الوزير شبيبة في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مدير مكتب أوقاف المخاء، الشيخ شهاب هزاع، على أهمية الاهتمام والعناية والاحتفاء بكتاب الله وحفظته والعاملين على تعليمه، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه وزارة الأوقاف والإرشاد للقرآن الكريم ؛ الأمر الذي مكّن اليمن من الحضور المشرف والبارز في المسابقات الدولية ولجانها التحكيمية، موضحًا حرص الوزارة على تفعيل قطاع التحفيظ والإدارات المعنية في جميع فروع مكاتب الوزارة بالمحافظات المحررة.

وثمن الوزير دعم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح لمكاتب الأوقاف والإرشاد بالساحل الغربي، أثمر ذلك في تفعيل الدور المناط بالعلماء والخطباء والمرشدين في توحيد الخطاب الدعوي، وتحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية لمواجهة العقائد الحوثية الإرهابية المنحرفة والتصدي للمشروع الفارسي الخميني.

وفي كلمة السلطة المحلية، شكر الأستاذ الانسي قاسم الأمين العام لمديرية المخاء لمعالي وزير الاوقاف والارشاد على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الذاتية منه في تكريم طلاب حفظة القرآن الكريم والمعلمين مشيدا بدور مكتب الاوقاف والإرشاد بالمخا الذي نظم هذا الحفل.

من جانبه ألقى الدكتور عبده أحمد قاسم كلمة المعلمين، أثناء من خلالها على الدعم الكبير من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد والتعاون البناء من قبل أولياء الأمور، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين خلال الفترة السابقة. كما تخلل الحفل العديد من الكلمات والفقرات والنماذج القرآنية التي ألقاها الطلاب المكرمون، حظيت جميعها باستحسان وإعجاب الحضور.

حضر الحفل العقيد عبدالرزاق الخظمي مدير دائرة التوجيه المعنوي للمقاومة الوطنية وإياد السالمي عن دائرة التوجيه المعنوي لألوية العمالقة وعدد من القيادات المدنية والعسكريى والشخصيات الاجتماعية وأولياء أمور الطلاب