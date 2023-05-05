مدير كهرباء مأرب يدعو لترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية

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دعا مدير عام الكهرباء في مارب، عبدالهادي جابر، لترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية إلا عند الحاجة؛ من أجل تخفيف الأحمال عن المحطة الغازية.
وقال جابر، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن قدرة التوربين في المحطة في وضعه الحالي لا تتجاوز 100 ميجاوات، بينما وصلت الأحمال إلى 120 ميجا وات مع بداية دخول فصل الصيف.
وأضاف أن مسألة تشغيل توربين آخر لتغطية العجز غير ممكنة نتيجة حاجة التوربينات للصيانة، وضرورة تشغيلها بالتناوب، حتى يتم تنفيذ مشروع الصيانة الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، والذي ستنفذه الشركة المصنعة للمحطة "سيمنس" الألمانية.
كما دعا الجميع للتعاون مع فرق الطوارئ والتوزيع بإرشادهم إلى أماكن الأعطال ليتمكنوا من إصلاحها أولاً بأول دون إهدار الوقت بالبحث نتيجة الاتساع المهول لشبكة النقل والتوزيع.