مليشيات الحوثي ترتكب جريمة مكتملة الأركان في تعز

الخميس 04 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 162

استنكرت السلطة المحلية في محافظة تعز، استهداف ميليشيا الحوثي تجمعات عمال ومهندسين ومعدات في طريق رئيسي غرب المدينة المحاصرة منذ ثمان سنوات.

وقالت السلطة المحلية "ندين وبشدة جريمة استهداف مليشيا الحوثي الارهابية اليوم بعدد من القذائف الصاروخية تجمعات العمال والمهندسين والمعدات العاملة في طريق الكدحة الرابط بين المخا ومدينة تعز بهدف إحكام الحصار وزيادة وطأة المعاناة الإنسانية".

وأكد البيان أن "الميليشيا تعمدت وباسلوب ممنهج الاستهداف (المباشر) بالقذائف والطيران المسير العاملين والمعدات والاليات العاملة صباح اليوم الخميس في طريق الكدحة المخأ تعز".

وقال إن هذا الهجوم "جريمة جديدة موجهه ضد المدنيين وهدفه الحاق معاناة شديدة وأضرار بليغة بحياة الملايين من أبناء هذه المدينة المحاصرة لأكثر من 8 أعوام وذلك بهذا الاستهداف المباشر لهذا المشروع الحيوي"، لافتة الى "استمرار الميليشيا الاجرامية في استهداف القرى والاحياء السكنية والأعيان المدنية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين".

وأضاف أن "ارتكاب هذا الهجوم الارهابي اليوم يعد جريمة حرب مكتملة الأركان ومؤشرا واضحا لرفض المليشيات لعملية السلام وتحديا سافرا لكل الجهود المبذولة من المبعوث الاممي والمبعوث الأمريكي وكل الدول الداعمة لتحقيق التهدئة وتحقيق السلام في بلادنا".

وطالبت السلطة المحلية في بيانها المتحدة والمجتمع الدولي "بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجريمة وكل الجرائم المستمرة بحق تعز وأبنائها".

وقالت إن "هذا العمل الجبان من قبل المليشيا يعد رسالة واضحة وتحديا صارخا يصطدم مع الجهود الدولية الداعية لسرعة فتح الطرقات الرئيسية لتعز وتخفيف وطأة الحصار وحدة المعاناة".

وأشارت الى أن هذه الميليشيا "تقابل كل هذه الجهود بتعمد ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين والاعيان المدنية بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية والقضاء على كل فرص الحياة للمواطنين وتنقلاتهم وتطبيع الحياة في المحافظة المحاصرة منذ 8 أعوام".

واختتمت السلطة المحلية بيانها بالقول إن "هذا الهجوم يكشف بجلاء حقيقة هذه المليشيا وتعنتها ورفضها لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام".

وشددت على ضرورة انهاء الانقلاب وقالت: "لابد من القضاء عليها واستعادة الدولة لأن السلام مستحيل مع هذه الجماعة العنصرية والارهابية لأنها لا مكان لها الا باستمرار الحرب والاقتتال ونهب الحقوق ومصادر الحريات وتعميق معاناة اليمنين في ظل الإفلات من العقاب والصمت المطبق للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والذي شجعها على ارتكاب مزيد من جرائم حرب واستهداف المدنيين والاعيان المدنية بطريقة سافرة.