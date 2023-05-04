المبعوث الأممي يكشف عن نتائج زيارته إلى عدن

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قال المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن نقاشاته في عدن هدفت لبناء الثقة، وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية، وذلك على ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن.
وفي إحاطة لمكتبه على موقع البعثة الإلكتروني في ختام زيارته لعدن أكد المبعوث الأممي على أهمية ما وصفه بالحفاظ على الزخم الراهن، والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف حتى الآن.
واعتبر بأنَّ ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين بما يجلب المنفعة للشعب اليمني.
وكان المبعوث الأممي وصل عدن، والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد أيام من زيارته للعاصمة صنعاء ولقائه بقيادات من جماعة الحوثي.