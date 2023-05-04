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صحيفة سعودية تكشف موعد صفقة الهلال مع ميسي

الخميس 04 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع مفوض نادي الهلال في العاصمة السعودية الرياض، على خلفية زيارة "البرغوث" للرياض. 

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخرا، وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة" علما بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل.

 وختم المصدر بالإشارة إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، والأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة. ولكن هذا الاحتمال يبقى مستبعدا، ما يعزز فرص الهلال لضم ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسبما نقلت "عكاظ". 

وكان ميسي قد سافر الاثنين الماضي إلى السعودية بدعوة من وزارة السياحة في المملكة. تجدر الإشارة إلى أن السعودية عينت ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل "البرغوث" زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية

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