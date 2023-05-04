العليمي يستقبل اللواءين الصبيحي ورجب في قصر معاشيق وهذا ما تعهد به

الخميس 04 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 1550

استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، القائدين الوطنيين الكبيرين اللواءين محمود الصبيحي، وفيصل رجب، اللذين تنفسا هواء الحرية من سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وفق وكالة سبأ.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، هنأ الرئيس، اللواءين الصبيحي، و رجب بالحرية، ولم شملهم بعائلاتهم، كما جدد التهنئة لرفيق دربهم اللواء ناصر منصور هادي، وكافة الابطال المفرج عنهم مؤخرا بعد سنوات من الاخفاء والتغييب في سجون المليشيات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالصمود، والصبر الاسطوريين للقائدين الكبيرين امام تعنت المليشيات الحوثية في الافراج عنهما بموجب قرار مجلس الامن الدولي، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كل الرعاية والدعم لابنائها المفرج عنهم من سجون المليشيات في كل مكان.

واعرب الرئيس عن عظيم اعتزازه وتقديره بمواقف القادة المحررين، وكافة المحتجزين الابطال، الذين يلهمون الامة دروسا، ومواقف خالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري، والذود عن مكتسباته، والتمسك بالتطلعات المشروعة في بناء دولة عصرية قائمة على العدالة والمساواة، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعهد المجلس والحكومة بعدم ادخار اي جهد للافراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون المليشيات بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.