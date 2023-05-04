أسير محرر من سجون الحوثيين يبلغ أسرة اسير آخر بوفاة ابنهم تحت التعذيب

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كشف اسير محرر من سجون الانقلاب الحوثي، عن وفاة اسير آخر تحت التعذيب.
في التفاصيل ، توفي الاسير عبدالرزاق الزباجي وهو من ابناء محافظة ريمة السلفية في سجون مليشيا الحوثي تحت التعذيب.
الزباجي تم اسره بتاريخ 26 سبتمبر 2022م من مواقع الجيش الوطني في قطاع المنطقة العسكرية السابعة.
وخلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة قام احد الاسرى المفرج عنهم بالتواصل بأسرة الأسير الزباجي وابلاغهم بوفاة ابنهم ليتوجه والد الأسير إلى مكتب الصليب الأحمر بمارب والذين اكدوا تقييد بلاغ وفاة الأسير فى ديسمبر ٢٠٢٢م.