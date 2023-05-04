مسئول بوزارة الداخلية ينفي عرقلة أي دعم أمني ألماني للعاصمة المؤقتة عدن

الخميس 04 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إن قيادة الوزارة ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان، تبذل جهودا كبيرة للنهوض بعمل المنظومة الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة بدون أي استثناء.

وجدد المصدر في تصريح صحفي، التأكيد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل استباب الأوضاع الأمنية وحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية وحفظ السكينة العامة للمواطنين في عموم المحافظات المحررة.

وأضاف المصدر : تابعت الوزارة المزاعم المتداولة في بعض وسائل الإعلام خاصة الصحافة الصفراء بخصوص عرقلة دعم فني ألماني لقطاع الأمن والشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا عدم صحة تلك المعلومات وأنها لا تمت للواقع بأي صلة.

وأوضح ان الوزارة متعاونة لاستقبال أي دعم فني أمني مقدم من الأشقاء والأصدقاء بهذا الخصوص.

لافتا إلى أنه في حال كان هناك أي دعم أمني مقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، فان وزارة الخارجية هي الجهة المخولة بإبرام مثل هذه الاتفاقيات.

وأشار المصدر إلى سلسلة الأكاذيب والاشاعات التي دأبت دوما أن تنشرها الصحف الصفراء منذ تولي معالي الوزير حقيبة الداخلية والتي تستهدف يوميا قيادة وزارة الداخلية ومنتسبيها ، لافتا إلى أن ما تنشره هذه الصحف من إشاعات وأكاذيب أنما هو عمل ممنهج وموجه من قبل جهة معروفة للاسف مازالت لم تستوعب بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الحكومة والشرعية وقيادتها ، مؤكدا بأن وزارة الداخلية وقيادتها تحتفظ بحقها في مقاضاة هذه الصحيفة ومن يديرها أمام النيابة المختصة والقضاء.

كما دعا المصدر، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية واستسقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية عند نشر الأخبار والمعلومات، ودعا المصدر الرأي العام إلى عدم الانجرار خلف تلك المزاعم والأكاذيب التي تسعى إلى التحريض على وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية.