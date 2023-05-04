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بعد حملة التكويت.. الإعلان عن فتح الباب لاستقدام عمالة جديدة للكويت

الخميس 04 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، لسد حاجة السوق، وذلك بعد حملة "تكويت" أفقدت عددا كبيرا من الوافدين أعمالهم بالبلاد.

 وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات وزير الداخلية، تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

وأضافت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

وأكدت أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت مطلع أبريل الماضي تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.

من الجدير ذكره، أن خطة "التكويت" تهدف إلى نقل الوظائف إلى أيدي المواطنين الكويتيين والاستغناء عن العمالة غير الكويتية

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