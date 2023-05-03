بعد سفره للسعودية.. إجراءات تأديبية بحق ميسي وتقرير يتحدث عن خطط انضمامه إلى الهلال

الأربعاء 03 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، إيقاف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدة أيام، بعدما فتح إجراءاً تأديبياً بحقه بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام بينها راديو “مونتي كارلو” وصحيفة “ليكيب” الرياضية، إلى إيقاف ميسي لمدة أسبوعين. وأوضح مصدر مقرب من النادي أن الإدارة “على الأرجح” ستوقف ميسي لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن “لا أحد فوق المؤسسة”.

وأضاف المصدر المطّلع على الملف أن النجم الأرجنتيني “لا يستطيع التدريب أو اللعب ولن يتقاضى أجرًا خلال فترة الإجراء التأديبي”.

وشوهد ميسي في السعودية في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

خطط للانضمام إلى الهلال

وفي السياق، قال تقرير لمحطة إذاعية إسبانية، الأربعاء، إن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، ولكن بعد لعب العام المقبل مع نادي برشلونة الإسباني.

ونقل موقع فوربس عن إذاعة “أوندا سيرو”، أن ميـسي قرر بالفعل خطوته المقبلة وهي مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى ناديه السابق برشلونة لارتداء قميصه الأيقوني مجددًا.

وأضاف التقرير أن ميسـي يخطط للبقاء في برشلونة لعام واحد قبل التوجه إلى السعودية، وبالتحديد إلى نادي الهلال.



كما أشار التقرير إلى أن زملاء ميـسي المقربين ولاعبي برشلونة، سيرغيو بوسكيتس وخورجي ألبا، ربما يفكران أيضًا في الانتقال إلى السعودية، لينضم نجوم الحقبة الذهبية لبرشلونة إلى أسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر في المملكة.